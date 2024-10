Une entreprise qui s’engage dans le développement durable, c’est bien plus que des mots et des intentions. Chez PPDS, nous sommes à la pointe de la durabilité avec notre personnel et nos produits et mettons notre approche personnelle au service de nos communautés, localement et internationalement, et de notre réseau du secteur de l’audiovisuel. Vous pouvez en savoir plus sur le caractère durable de nos actions dans notre rapport annuel.