Quel que soit votre secteur d'activité, il est essentiel de présenter à vos clients des divertissements, des informations, des offres et des promotions pertinentes et opportunes. Conçu avec un tuner intégré pour vous permettre de diffuser les chaînes de votre choix, le Philips B-Line est votre solution d'affichage polyvalente et connectée. Grâce à PPDS Publisher, vous pouvez créer, contrôler, diffuser et programmer de nouveaux contenus sur votre téléviseur, de manière simple et intuitive, à l'aide de votre appareil, où que vous soyez et quand vous le souhaitez.