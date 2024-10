Vous auriez aimé prendre une photo de votre dernier brainstorming dans la salle de réunion avant que quelqu'un n'efface le tableau?

Vous avez créé une belle proposition de plan stratégique sur un tableau blanc, et vous aimeriez pouvoir l'envoyer à votre équipe pour qu'elle donne son avis en un seul clic?

Vous avez besoin d'un écran qui fonctionne directement sous Windows?

Une partie de votre personnel travaille à distance mais vous souhaitez travailler ensemble sur un même document?

Nous avons conçu la solution idéale pour vous, comprenant tout le matériel et les logiciels dont vous avez besoin auprès de Philips et de nos partenaires privilégiés. Votre recommandation est indiquée ci-dessous. Vous voulez en savoir plus ? N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours ravis de vous aider.