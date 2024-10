PPDS Wave est une plateforme cloud native moderne offrant des applications et des services intégrés qui vous permettent d'intégrer, d'installer, de gérer, de mettre à jour et d'entretenir les appareils de votre parc d'écrans professionnels Philips, quelle que soit leur taille et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, et ce en toute sécurité.

Se concentrer sur l'innovation des solutions plutôt que sur la compatibilité. Wave fonctionne de manière transparente sur différents types d'écrans, de générations et de secteurs. Une seule plateforme vous permet d'accéder à l'ensemble des solutions PPDS.