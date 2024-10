Lieux publics

Étude de cas Showcase Cinemas PPDS and DEEL Media transform the movie-going experience at Showcase Cinemas with 568 Philips 4K UHD digital signage and videowall displays. En savoir plus

Étude de cas Oracle Red Bull Racing Driving fast-track global hospitality: Philips dvLED wall transforms Oracle Red Bull Racing Paddock Club experience En savoir plus

Étude de cas The Museum of The National Bank of Belgium The Museum of The National Bank of Belgium brings its exhibitions to life with PPDS. En savoir plus

Étude de cas Cines Renoir Cines Renoir digitises its cinema experience with PPDS En savoir plus

Étude de cas Odeon Kino AS ODEON Kino AS presents a fully immersive cinema experience with PPDS En savoir plus

Étude de cas Port of Zeebrugge The Port of Zeebrugge delivers an industry-leading image with PPDS En savoir plus

Étude de cas Bergen Airport Duty Free sales take off at Bergen Airport thanks to PPDS En savoir plus

Étude de cas Ouwehands Zoo Businesspoint creates a window into the world of giant pandas with PPDS En savoir plus

Étude de cas OGR Transforming an industrial site from the past into a high-tech innovation hub of the future En savoir plus

Étude de cas BELvue BELvue museum curates a modern look at Belgian history En savoir plus

Étude de cas Leads Playhouse Leeds Playhouse goes digital with UX Global and PPDS En savoir plus

Étude de cas Paris La Défense Arena Paris La Défense Arena gives guests a performance worth seeing with PPDS En savoir plus

Étude de cas COMM COMM reinvents itself as an interactive museum of communication En savoir plus

Étude de cas Zwin Natuur Park Zwin Natuur Park reaches new heights with Philips professional displays En savoir plus

Étude de cas SC Bern PostFinance Arena and SC Bern gear up for the win with Philips professional displays En savoir plus