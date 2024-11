Types de cookies

Il existe plusieurs types de cookies pour différentes applications. Certaines vous permettent simplement de naviguer sur le site et de visualiser certaines fonctionnalités. D'autres permettent à TPV d'en savoir plus sur votre expérience d'utilisateur, par exemple si vous avez des difficultés à trouver ce que vous cherchez. Cela nous permet d'apporter des améliorations et de rendre votre prochaine visite aussi agréable que possible.

Les cookies définis par TPV sont appelés "cookies de première partie". Les cookies définis par des tiers sont appelés "cookies tiers". Les cookies de tiers garantissent que des caractéristiques ou des fonctionnalités de tiers peuvent être fournies sur ou via le site web (par exemple, des publicités, du contenu interactif et des analyses). Les parties qui définissent ces cookies tiers peuvent les utiliser pour reconnaître votre ordinateur ou votre appareil mobile, à la fois pendant votre visite sur le site web concerné et sur certains autres sites web. TPV utilise des cookies de première partie et de tierce partie pour diverses raisons. Les cookies les plus importants sont les cookies nécessaires. Ils sont essentiels et vous aident à naviguer sur le site Web et à utiliser les fonctions de base telles que les plugins multimédias. Il existe également des cookies fonctionnels qui vous permettent de sauvegarder votre panier, de créer une liste de souhaits et de stocker vos données d'expédition afin d'accélérer le passage à la caisse. Les cookies de performance et analytiques sont utilisés pour améliorer le(s) site(s) web ou pour pouvoir envoyer des offres pertinentes. À cette fin, des données de navigation sont collectées. Celles-ci peuvent être liées à un identifiant unique, afin de pouvoir comprendre comment vous communiquez avec TPV sur différentes plateformes, comme décrit dans notre déclaration de confidentialité. Les cookies interactifs sont utilisés pour vous permettre de communiquer avec les réseaux sociaux ou d'envoyer des commentaires. Les cookies de ciblage, de publicité et de médias sociaux se souviennent de vos préférences pour vous montrer des publicités pertinentes en dehors des sites TPV. En outre, des cookies de médias sociaux peuvent être utilisés pour suivre vos activités sur les plateformes de médias sociaux.

Usage de cookies

TPV utilise des cookies principalement pour s'assurer que votre visite sur notre site web est aussi agréable que possible, mais aussi à des fins publicitaires lors de vos futures visites sur d'autres sites web. Vous trouverez ci-dessous une description plus détaillée des types de cookies que nous utilisons et pourquoi :

Cookies obligatoires. Ils sont essentiels et vous aident à naviguer et à effectuer des recherches sur notre site web et à utiliser certaines fonctionnalités (par exemple, ces cookies garantissent le maintien de votre panier d'achat tout au long du processus de paiement). Ces cookies sont nécessaires pour permettre une fonctionnalité de base du site et sont stockés pour la durée de votre session de navigation. Cookies fonctionnels et analytiques. Ils existent pour que nous puissions vous offrir une meilleure expérience client (par exemple, ils font en sorte que vous puissiez enregistrer votre panier et créer une liste de souhaits). Ces cookies nous permettent d'analyser l'utilisation du site afin que nous puissions évaluer et améliorer les performances. Ces cookies peuvent être placés par TPV ou par un tiers en son nom et sont stockés pour la durée de votre session de navigation. Cookies pour la publicité et les réseaux sociaux.

Ces cookies mémorisent vos préférences en matière de produits et d'achats ou soutiennent les efforts de marketing d'autres manières. Grâce à ces cookies, des données peuvent être partagées avec les annonceurs, comme ce que vous trouvez intéressant ou amusant, afin que les publicités diffusées soient adaptées à vos préférences (parfois appelés "cookies de ciblage").

Ces cookies nous aident à mieux connaître le comportement d'achat des visiteurs. Cela permet à TPV de continuer à améliorer le site web, afin de rendre les achats plus faciles et plus agréables. Il comprend également les messages marketing envoyés aux clients (parfois appelés "cookies de performance").

Ces cookies sont utilisés lorsque vous donnez votre avis. Ces cookies vous permettent de "liker" ou de recommander le site web ou le contenu sur les médias sociaux et de chatter avec le personnel du service clientèle. Vous pouvez également conseiller d'autres clients (potentiels) en évaluant les produits (parfois appelés "cookies interactifs").

Désactiver les cookies

Vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur pour supprimer certains cookies ou pour empêcher qu'ils soient stockés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile sans votre autorisation explicite. La section "aide" de votre navigateur fournit de plus amples informations sur la manière de gérer vos paramètres de cookies. Voici plus d'informations sur son fonctionnement dans les différents navigateurs :

Vous pouvez visiter http://www.aboutads.info/choic... ou http://www.youronlinechoices.e... pour plus d'informations sur les options que certains tiers proposent pour se désinscrire de certaines activités de publicité ciblée. Vous devez visiter ces sites web à partir de votre navigateur et de l'appareil sur lequel vous souhaitez vous désinscrire. Étant donné que les outils de désinscription peuvent différer selon le type de cookies, si vous supprimez vos cookies, vous devrez peut-être visiter à nouveau ces sites web pour rétablir vos préférences.

Mises à jour

Cette déclaration relative aux cookies est mise à jour de temps à autre, par exemple pour mentionner les modifications apportées aux cookies utilisés, ou pour d'autres exigences opérationnelles ou légales. Par conséquent, consultez régulièrement cette déclaration de cookies pour rester informé de l'utilisation des cookies et des techniques associées.