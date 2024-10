Chez TP Vision Europe B.V. (" TP Vision ") et MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. (" MMD " ou désignés ensemble par " nous "), nous nous engageons à protéger vos données personnelles à tout moment. La présente déclaration de confidentialité est conçue pour vous aider à comprendre nos pratiques en matière de confidentialité, notamment les données personnelles que nous recueillons, les raisons pour lesquelles nous les recueillons, ce que nous en faisons et comment nous les protégeons, ainsi que vos droits individuels.

La présente déclaration de confidentialité s'applique aux informations personnelles que nous pouvons recueillir ou traiter lorsque vous interagissez avec nous - par le biais de notre site Web, de notre processus de vente, de nos communications marketing et de notre support client.

Nous apprécions l'intérêt que vous avez manifesté pour notre entreprise, nos produits et nos services en visitant nos sites Web ou les canaux de communication connexes, y compris, mais sans s'y limiter, nos pages et/ou canaux de médias sociaux et nos blogs.

La présente déclaration de confidentialité s'applique aux données personnelles que nous collectons ou traitons lorsque vous interagissez avec nous. Vous pouvez interagir avec nous par le biais de nos sites web, par l'achat et l'utilisation de nos produits/services, par des communications marketing, ainsi que par notre support client. Ces interactions peuvent être effectuées par des visiteurs, des clients, des clients commerciaux, des fournisseurs et/ou des partenaires commerciaux.

Les données personnelles que nous recueillons et pourquoi nous les recueillons

Lorsque nous utilisons le terme "données personnelles" dans notre déclaration de confidentialité, nous entendons les informations qui vous concernent et nous permettent de vous identifier, soit directement, soit en combinaison avec d'autres informations que nous pouvons détenir.

Données de compte PPDS

Vous pouvez choisir de créer un compte débloqué PPDS en ligne pour bénéficier de nos services et offres. Lorsque vous créez un compte débloqué PPDS, nous recueillons les données personnelles suivantes

Nom;

Nom de l'entreprise;

Courrier électronique;

Téléphone;

Mot de passe.

Nous utilisons ces données personnelles afin de créer et de maintenir votre compte débloqué PPDS. La création de votre compte débloqué PPDS ne se fait qu'à votre demande. Par conséquent, nous considérons que le traitement de vos Données de compte est nécessaire à l'exécution du contrat auquel vous êtes partie.

Données sur les communications promotionnelles

Vous pouvez choisir de vous inscrire pour recevoir des communications marketing et promotionnelles. Nous utilisons ces Données personnelles pour vous envoyer des communications promotionnelles - en fonction de vos préférences et de votre comportement - sur nos produits, services, événements et promotions.

Nous, les entreprises associées et partenaires, pouvons vous contacter avec des communications promotionnelles par e-mail, SMS et autres canaux numériques, tels que les applications mobiles et les médias sociaux. Pour pouvoir adapter les communications à vos préférences et à votre comportement et vous offrir une expérience optimale et personnalisée, nous pouvons analyser et combiner toutes les informations associées à vos données de compte et aux données relatives à vos interactions avec nous. Nous utilisons également ces informations pour créer des segments de notre public en montrant quels sont les produits et/ou services qui intéressent les utilisateurs et pour suivre le succès de nos efforts de marketing.

Nous vous donnerons la possibilité de retirer votre consentement à recevoir des communications promotionnelles à tout moment via le lien de désinscription figurant au bas de chaque courriel de communication promotionnelle que vous pourriez recevoir de notre part.

Nous pouvons également envoyer des communiqués de presse par courrier électronique. Lorsque nous envoyons des communiqués de presse, nous traitons votre nom, vos coordonnées (par exemple, votre adresse électronique) et les informations relatives à votre entreprise.

Le traitement des Données personnelles pour les Communications promotionnelles est basé sur votre consentement, c'est-à-dire fourni sur une base volontaire ; cette base est légale en vertu de l'article 6 (a) du Règlement (UE) 2016/679. Lorsque nous traitons vos Données personnelles sur la base du consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, sans que cela n'affecte la légalité du traitement basé sur le consentement avant le retrait de celui-ci.

Données sur la concurrence

Vous pouvez choisir de participer à des concours via nos sites web. Lorsque vous vous inscrivez à un concours, nous utilisons les données personnelles suivantes :

Les données de votre compte dans le cas où vous participez après vous être connecté à votre compte PPDS débloqué ;

Les données de votre profil de réseau social si vous participez via votre compte de réseau social ;

Nom ;

Courrier électronique ;

Téléphone ;

Adresse physique ;

Date de naissance ou âge ;

Matériel ou contenu généré et fourni par vous qui vous permet de participer au concours.

Nous utilisons ces données personnelles pour vous permettre de participer, pour vous identifier, pour prévenir/détecter la fraude et pour vous remettre le prix si vous gagnez.

Nous considérons que le traitement de vos Données de compétition dans le contexte ci-dessus est nécessaire à l'exécution du contrat auquel vous êtes partie.

Données sur les événements

Nous pouvons collecter des données pour des événements, des séminaires en ligne ou des expositions ("événements") auxquels vous pouvez souhaiter participer et vous inscrire via nos sites web. Vous pouvez vous inscrire à l'événement via nos sites web ou via une autre société organisatrice.

Lorsque vous vous inscrivez à un événement, nous traitons les informations suivantes:

Données du compte ;

Nom ;

Courrier électronique ;

Pays ;

Salutations ;

Informations diététiques pertinentes ;

Intérêt pour le produit/service.

En vous inscrivant à des événements, vous acceptez de recevoir des communications de notre part directement liées à l'événement, comme le lieu où l'événement sera organisé, l'heure à laquelle il aura lieu.

Nous considérons que le traitement des données relatives aux événements est nécessaire à l'exécution du contrat auquel vous êtes partie.

Données sur les réseaux sociaux

Lorsque vous interagissez ou communiquez sur des canaux/pages/promotions et blogs de médias sociaux (par exemple, lorsque vous cliquez sur "j'aime" ou "partager", lorsque vous publiez et partagez des commentaires et lorsque vous soumettez des évaluations et des critiques), vos données personnelles sont traitées par un tiers qui nous fournit des services de médias sociaux. Cela signifie que le tiers qui fournit des services de médias sociaux conservera une copie de vos interactions en ligne publiquement disponibles auxquelles le tiers nous a donné accès.

Les Données à caractère personnel que nous collectons comprennent les données publiquement disponibles fournies dans le contexte des médias sociaux par le fournisseur de médias sociaux concerné via un tiers, telles que : nom, sexe, date d'anniversaire ou âge, page d'accueil, photo de profil, fuseau horaire, adresse électronique, pays, intérêts, et commentaires et contenus que vous avez publiés/partagés.

Nous utilisons ces Données Personnelles pour avoir une vue générale de l'opinion des gens à notre sujet et pour avoir une idée des influenceurs en ligne pertinents et pour résoudre les problèmes et/ou améliorer les produits et services et/ou entamer une conversation promotionnelle avec vous (sur la base des questions/demandes que vous nous avez adressées ou à nos concurrents).

Nous considérons que le traitement des Données de médias sociaux dans le contexte ci-dessus est fondé sur un intérêt légitime pour être légal en vertu de l'article 6(f) du Règlement (UE) 2016/679.

Données d'amélioration pour nous aider à améliorer nos produits et services Données d'amélioration

Lorsque nous utilisons les données personnelles que nous avons recueillies auprès de vous pendant que vous utilisez nos produits/services et/ou notre site web à des fins d'analyse, nous le faisons afin d'améliorer nos produits/services et votre expérience d'utilisateur. Nous le faisons également afin d'avoir une vue d'ensemble de la catégorie de publics qui s'intéressent à tel ou tel de nos Produits et/ou Services.

Nous considérons que le traitement de vos Données à caractère personnel dans le contexte ci-dessus est fondé sur l'intérêt légitime d'améliorer notre site web et notre gamme de produits et services et qu'il est licite en vertu de l'article 6(f) du Règlement (UE) 2016/679.

Avec qui nous partageons vos données personnelles

Affiliés et fournisseurs de services

Nous pouvons divulguer vos données personnelles :

à nos sociétés affiliées ou filiales, aux fins décrites dans la présente déclaration de confidentialité;

à nos prestataires de services tiers qui fournissent des services tels que l'hébergement de sites web, l'analyse de données, le traitement des paiements et de la facturation, l'exécution des commandes, la fourniture de technologies de l'information et d'infrastructures connexes, le service à la clientèle, l'envoi de courriels, la gestion de la relation client, la gestion de l'identité, la gestion d'événements, la veille marketing, l'audit, la détection de fraudes et d'autres services;

à des tiers, pour leur permettre de vous envoyer des communications commerciales, conformément à vos choix si vous avez opté pour un tel partage.;

Aux sponsors tiers de concours et de promotions similaires;

À vos connexions associées à votre compte de média social, à d'autres utilisateurs du site Web et à votre fournisseur de compte de média social, en relation avec votre activité de partage social. En connectant votre compte débloqué PPDS et votre compte de média social, vous nous autorisez à partager des informations avec votre fournisseur de compte de média social, et vous comprenez que l'utilisation des informations que nous partageons est régie par la politique de confidentialité du fournisseur de média social;

Nous pouvons divulguer les données personnelles disponibles dans les rapports et autres documents fournis par vous et/ou votre entreprise dans le cadre d'un engagement avec un autre partenaire commercial et/ou un fournisseur.

Autres usages et divulgations

Nous pouvons également utiliser et divulguer vos Données Personnelles si nous estimons que cela est nécessaire ou approprié : (a) pour nous conformer à la loi applicable, ce qui peut inclure les lois en dehors de votre pays de résidence, pour répondre aux demandes des autorités publiques et gouvernementales, ce qui peut inclure les autorités en dehors de votre pays de résidence, pour coopérer avec les forces de l'ordre ou pour d'autres raisons légales ; (b) pour faire appliquer nos conditions générales ; et (c) pour protéger nos droits, notre vie privée, notre sécurité ou nos biens, et/ou ceux de nos sociétés affiliées ou filiales, de vous ou d'autres personnes.

En outre, nous pouvons utiliser, divulguer ou transférer vos informations à un tiers dans le cas d'une réorganisation, d'une fusion, d'une vente, d'une coentreprise, d'une cession, d'un transfert ou de toute autre disposition de tout ou partie de notre activité, de nos actifs ou de nos actions (y compris dans le cadre d'une faillite ou d'une procédure similaire).

Services aux tiers

La présente déclaration de confidentialité ne traite pas, et nous ne sommes pas responsables, de la confidentialité, des informations ou autres pratiques de tout tiers, y compris de tout tiers exploitant un site Web ou un service lié à nos sites Web. L'inclusion d'un lien sur nos sites Web ne signifie pas que nous, nos sociétés affiliées ou nos filiales approuvons le site ou le service lié.

En outre, nous ne sommes pas responsables des politiques ou pratiques en matière de collecte, d'utilisation, de divulgation ou de sécurité des informations d'autres organisations, telles que Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM ou tout autre développeur d'applications, fournisseur d'applications, fournisseur de plateformes de médias sociaux, fournisseur de systèmes d'exploitation, fournisseur de services sans fil ou fabricant d'appareils, y compris en ce qui concerne les données personnelles que vous divulguez à d'autres organisations par le biais de nos sites Web ou en relation avec ceux-ci. Ces autres organisations peuvent avoir leurs propres avis, déclarations ou politiques de confidentialité. Nous vous suggérons fortement de les consulter pour comprendre comment vos Données personnelles peuvent être traitées par ces autres organisations.

Cookies de tierces parties ou autres technologies de suivi

Nous utilisons des cookies ou des technologies similaires lorsque vous interagissez avec nos sites web et les utilisez - lorsque vous visitez nos sites web, utilisez nos pages de médias sociaux, recevez nos e-mails, utilisez nos applications mobiles et/ou nos appareils connectés. Dans la plupart des cas, nous ne serons pas en mesure de vous identifier directement à partir des informations que nous recueillons à l'aide de ces technologies.

Les données collectées sont utilisées pour :

Veiller au bon fonctionnement de la chaîne digitale ;

Analyser l'utilisation des canaux numériques afin de pouvoir mesurer et améliorer les performances de nos canaux numériques ;

Connectez-vous à vos réseaux de médias sociaux et lisez les commentaires ;

Aider à mieux adapter la publicité à vos intérêts, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos canaux numériques.

Vous pouvez supprimer les cookies si vous le souhaitez. Bien que certains cookies soient nécessaires pour consulter et naviguer sur notre site web ou notre appli, la plupart des fonctionnalités seront toujours accessibles sans cookies.

Comment sécurisons-nous vos données personnelles ?

Nous nous efforçons d'utiliser des mesures organisationnelles, techniques et administratives raisonnables pour protéger les données personnelles au sein de notre organisation. Malheureusement, aucun système de transmission ou de stockage des données ne peut être garanti comme étant sûr à 100%. Si vous avez des raisons de croire que votre interaction avec nous n'est plus sécurisée, veuillez nous en informer immédiatement conformément à la section "Comment nous contacter" ci-dessous.

Combien de temps nous conservons vos données personnelles

Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire ou autorisé à la lumière des objectifs pour lesquels elles ont été obtenues. Les critères utilisés pour déterminer nos périodes de conservation comprennent : (i) la durée pendant laquelle nous avons une relation continue avec vous pour participer à nos sites Web ; (ii) s'il existe une obligation légale à laquelle nous sommes soumis ; ou (iii) si la conservation est conseillée à la lumière de notre position juridique (par exemple en ce qui concerne les lois de prescription applicables, les litiges ou les enquêtes réglementaires).

Juridiction et transfert transfrontalier

Vos Données personnelles peuvent être stockées et traitées dans tout pays où nous avons des installations ou dans lequel nous engageons des prestataires de services, et en utilisant nos sites web, vous consentez au transfert d'informations vers des pays en dehors de votre pays de résidence, qui peuvent avoir des règles de protection des données différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, les organismes d'application de la loi, les organismes de réglementation ou les autorités de sécurité de ces autres pays peuvent être autorisés à accéder à vos données personnelles.

Si vous êtes situé dans l'EEE, vos Données personnelles peuvent être transférées à nos sociétés affiliées ou à nos prestataires de services dans des pays hors EEE qui sont reconnus par la Commission européenne comme offrant un niveau adéquat de protection des données selon les normes de l'EEE (la liste complète de ces pays est disponible sur le site Internet de la Commission européenne). Pour les transferts de l'EEE vers des pays non considérés comme adéquats par la Commission européenne, nous avons mis en place des mesures adéquates pour protéger vos Données personnelles. Vous pouvez obtenir une copie de ces mesures via notre formulaire de contact.

Vos droits et les choix qui s'offrent à vous

Si vous souhaitez soumettre une demande d'accès, de rectification, d'effacement, de restriction ou d'opposition au traitement des Données à caractère personnel que vous nous avez précédemment fournies, ou si vous souhaitez soumettre une demande de réception d'une copie électronique de vos Données à caractère personnel afin de les transmettre à une autre société (dans la mesure où ce droit à la portabilité des données vous est accordé par la loi applicable), vous pouvez contacter le Bureau européen de protection des données de TPV par courrier électronique à l'adresse suivante : privacy@tpv-tech.com. Nous répondrons à votre demande conformément au droit applicable.

Dans votre demande, veuillez indiquer clairement quelles sont les données personnelles que vous souhaitez voir modifiées, si vous souhaitez que vos données personnelles soient supprimées de notre base de données ou si vous souhaitez nous indiquer les limites que vous souhaitez imposer à notre utilisation de vos données personnelles. Pour votre protection, nous ne pouvons mettre en œuvre que les demandes concernant les données personnelles associées à votre compte, votre adresse électronique ou d'autres informations relatives à votre compte, que vous utilisez pour nous envoyer votre demande, et nous pouvons avoir besoin de vérifier votre identité avant de mettre en œuvre votre demande.

Vous pouvez également choisir de ne plus recevoir de communications électroniques de notre part. Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriels à caractère commercial, vous pouvez vous désinscrire en cliquant sur le bouton de désinscription figurant au bas de chaque courriel promotionnel que vous recevez de notre part.

Veuillez noter que nous pouvons être amenés à conserver certaines informations à des fins d'archivage et/ou pour mener à bien des transactions que vous avez entamées avant de demander une modification ou une suppression (par exemple, lorsque vous effectuez un achat ou participez à une promotion, il se peut que vous ne puissiez modifier ou supprimer les données personnelles fournies qu'après avoir effectué cet achat ou cette promotion). Il peut également y avoir des informations résiduelles qui resteront dans nos bases de données et autres enregistrements, et qui ne seront pas supprimées.

Nous nous efforcerons de répondre à votre/vos demande(s) dans les meilleurs délais. Veuillez noter que si vous choisissez de ne pas recevoir de courriels à caractère commercial de notre part, nous pouvons continuer à vous envoyer des messages administratifs importants, auxquels vous ne pouvez pas renoncer.

Si vous faites usage de (certains de) vos choix et droits, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser, en tout ou en partie, certains services que nous fournissons.

Comment nous contacter

Si vous avez des questions sur la présente déclaration de confidentialité ou sur la manière dont nous utilisons vos données personnelles, veuillez contacter le bureau européen de protection des données de TPV par courrier électronique à l'adresse privacy@tpv-tech.com. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle compétente pour votre pays ou votre région.