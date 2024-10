Le matériel Intel fournit un cadre puissant sur lequel la solution est construite : les processeurs Intel® Core ™ sont

conçu pour résister à des applications à faible puissance et hautes performances. Les VPU Intel® Movidius ™ sont spécialement conçus pour accélérer les charges de travail de visualisation sur ordinateur et d'inférence d'IA à la périphérie. La boîte à outils Intel® Distribution of OpenVINO ™ peut être utilisée pour optimiser les modèles d'IA existants, formés pour améliorer les performances de l'IA à la périphérie ; Un exemple est le logiciel d'IA optimisé Aquaji OpenVINO de Navori, qui offre de telles performances avec une IA optimisée.

En d'autres termes, Intel permet d'accéder à la solution et de la gérer à distance tant que l'unité dispose d'une alimentation électrique et d'une connexion Internet.