Chez PPDS, nous avons toujours à coeur d'apporter le meilleur à nos partenaires. « Le partenariat comme moteur », notre Challenge PPDS & Red Bull Racing 2022 a permis à nos partenaires d'intégration de systèmes de booster les résultats des ventes et de les conduire vers des expériences épiques. Des week-ends de course de F1 dans les suites de réception de Red Bull Racing à Zandvoort aux Pays-Bas et à Monza en Italie, jusqu'à la visite de l'usine Red Bull Racing, plus de 80 prix ont été gagnés rien que cette année. Le Challenge sera de retour en 2023, et nos partenaires du programme y seront inscrits automatiquement. Serez-vous sur le podium ? Consultez le Challenge de cette année pour vous inspirer, puis installez-vous au volant et foncez jusqu'au drapeau à damier !