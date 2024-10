Vous avez des salles de réunion réservées et inoccupées?

Vous devez réserver des salles de réunion à distance?



Nous avons conçu pour vous la solution idéale, comprenant tout le matériel et les logiciels dont vous avez besoin auprès de Philips et de nos partenaires privilégiés. Vous trouverez ci-dessous votre recommandation. Vous voulez plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours ravis de vous aider.