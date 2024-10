Les solutions Telelogos

Dans le cadre de l'initiative smart building, les entreprises et organisations utilisent la solution Telelogos pour améliorer la communication interne et la gestion de l'espace de travail.



Les utilisateurs peuvent créer et afficher du contenu sur tous types d'écrans en tout lieu (accueil, salle d'attente, couloirs, aire ouverte, ligne de production…). De plus, ils peuvent gérer la disponibilité et la réservation des espaces de travail via plusieurs appareils et applications (mobile, kiosque, module complémentaire Outlook).



Telelogos compte plus de 2 000 clients et 500 000 licences utilisées dans plus de 50 pays par tous types d'entreprises, de la PME aux grands comptes.