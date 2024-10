D'une capacité de 14 800 places, le stade Twickenham Stoop héberge les Harlequins depuis 1963. Le terrain a été nommé en hommage à Adrian Stoop, qui a joué 182 fois pour les Harlequins entre 1901 et 1939. Il a été président des Harlequins de 1920 à 1949, sélectionné à 15 reprises en équipe d'Angleterre et est considéré comme la personne qui a contribué au développement du jeu offensif des arrières.

De l'affichage d'accueil à fort impact et à haute luminosité aux portes d'entrée et dans la toute nouvelle fan zone du North Village, aux panneaux de menu autour du stade, en passant par les vitrines attrayantes dans les suites, salons et loges de réception, et jusqu'aux écrans d'information des joueurs dans les vestiaires et les zones d'entraînement – le Stoop abrite également la gamme complète d'écrans professionnels Philips.