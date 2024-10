Ouvrez-vous à la technologie qui s’ouvre à vous. Chez PPDS, et avec nos écrans professionnels Philips, c’est notre engagement envers vous. Vous permettre de créer les solutions adaptées à votre entreprise unique et aux nuances du secteur dans lequel vous opérez. Votre écran professionnel Philips n’est que le commencement !

Android est le système d’exploitation le plus utilisé au monde, une plateforme de développement stable et rassurante. Notre système sur on chip, modifié par nos équipes pour une utilisation professionnelle, et intégré dans un grand nombre de nos modèles d'affichage dynamique et de télévision professionnelle, a été développé un accès sécurisé à la technologie vous donnant ainsi un avantage concurrentiel.