Solutions GoBright

Innovative techniques will help you discover opportunities to maximise space efficiency. If smart software is applied properly, you can avoid double bookings, no-shows and empty meeting rooms, for example. Check whether the rooms are used in the way they are intended for. What are the hot spots in your office? Calculate the number of desks you actually need and save space and money.

Des techniques innovantes vous aideront à découvrir des opportunités pour maximiser l'efficacité de l'espace. Si le logiciel intelligent est correctement appliqué, vous pouvez éviter les doubles réservations, les non-présentations et les salles de réunion vides, par exemple. Vérifiez si les pièces sont utilisées comme elles sont destinées. Quels sont les lieux disponibles? Calculez le nombre de bureaux dont vous avez réellement besoin et économisez de l'espace et de l'argent.