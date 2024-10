Votre Philips E-Line offre un partage d'écran sans fil pour un maximum de 64 appareils, un navigateur Web Chromium intégré et un tableau blanc interactif, ainsi que l'accès au logiciel i3Learnhub. Et des options pour la visioconférence, un filtre de lumière bleue, et plus encore.

Doté de toutes les fonctionnalités et applications nécessaires pour dispenser des cours et des conférences efficaces, performants et attrayants en classe, E-Line est également une excellente solution pour les étudiants et les éducateurs dans un environnement d'apprentissage hybride, à distance et flexible.