Fixez une norme plus élevée et menez une classe plus intelligente. Le T-Line, au design brillant, est doté d'un écran 4K antireflet et antiréflexion pour que votre contenu soit toujours au centre de l'attention, quelles que soient les conditions d'éclairage. Il est tout aussi impressionnant à l'intérieur, avec une pléthore de fonctionnalités qui permettront aux élèves de concevoir, d'inventer, de collaborer et de traduire leurs idées dans le monde réel.