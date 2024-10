Depuis ses débuts en tant qu'entreprise AV, Crestron est devenue une entreprise Smart Space IoT offrant des expériences améliorées aux clients commerciaux. Tout en offrant des solutions pour tous les endroits où les gens vivent, apprennent, travaillent et jouent, le cœur de l'activité de Crestron est le lieu de travail. Pour souligner cet objectif, l'entreprise investit massivement dans l'espace. Crestron met en avant des décennies d'expertise dans le contrôle et l'automatisation pour transformer numériquement les espaces de travail afin de responsabiliser les professionnels de l'informatique dans les domaines des communications unifiées (UC), de la planification, de la signalisation numérique et de la présentation sans fil.

Les organisations de divers marchés verticaux utilisent l'expertise matérielle et logicielle, les outils numériques, l'approche Internet des objets (IoT) et les solutions de Crestron pour gagner en efficacité et créer des expériences de collaboration plus satisfaisantes et plus efficaces.