Notre vision, notre mission et nos valeurs se reflètent dans nos méthodes de travail cohérentes : Leadership : Nous montrons l’exemple, avec passion. Notre processus de prise de décision est transparent et s’appuie sur les commentaires et idées soumis. Nous fixons des objectifs clairs et réalistes et nous orientons, inspirons et motivons nos partenaires commerciaux, ainsi que nos équipes, pour obtenir des résultats exceptionnels. Partenaires en affaires Nous établissons des relations à long terme, de confiance et de valeur avec nos collaborateurs, nos partenaires commerciaux et nos clients. Notre collaboration repose toujours sur la fiabilité, l’intégrité et le respect. Nous sommes aux côtés de nos clients en tant que partenaires commerciaux. Créativité Nous innovons en créant de nouvelles sources de valeur et en identifiant les opportunités à l’intersection des affaires, du marketing et de la technologie. Nous opérons ouvertement, ce qui permet aux personnes et aux technologies de repousser les limites et de fournir des solutions d’affichage pour l’avenir. Travail en équipe Nous intégrons et célébrons les forces individuelles pour créer des équipes compétentes et performantes. Nous fixons des objectifs ambitieux pour tous les membres de l’équipe et offrons des opportunités de développement professionnel pour permettre à chacun d’atteindre ses objectifs et de concrétiser ses buts personnels.