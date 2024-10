Chez PPDS, que nous concevions de nouveaux produits d’affichage professionnel, que nous établissions des collaborations de pointe avec nos partenaires fournisseurs de logiciels et de matériels, ou que nous développions des solutions imaginatives qui leur sont profitables, nous pensons toujours à nos clients en premier lieu. Filiale du plus grand fabricant d’écrans numériques au monde, notre objectif est d’aider chacun de nos partenaires à optimiser sa vision numérique et à développer son activité en lui fournissant des solutions d’affichage éprouvées, adaptées et polyvalentes, au bon moment et au bon endroit.