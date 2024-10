En utilisant pour nos écrans une plateforme SoC Android ouverte, et en collaborant avec des partenaires fournisseurs de logiciels et de matériels, nous nous engageons à fournir des solutions qui prolongent la durée de vie de nos produits. En permettant des mises à jour régulières des micrologiciels sur un certain nombre de nos écrans, nous faisons bénéficier les flottes existantes des dernières fonctionnalités et avantages, offrant ainsi un meilleur retour sur investissement à nos clients tout en réduisant les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Nos produits de LED à vision directe Philips sont également conçus pour favoriser les économies d’énergie, avec des options permettant une réduction des niveaux de luminosité et une faible consommation d’énergie intégrée.