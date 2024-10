En tant qu’équipe internationale, nous bénéficions d’un large éventail d’antécédents, d’expériences et de conceptions de l’entreprise et de la vie. Chez PPDS, chacun a sa place. Nous nous nourrissons de nos différences : nous les utilisons pour repousser les limites et les célébrons pour les avantages uniques qu’elles apportent. Ensemble, nous formons l’équipe PPDS : solidaire, innovante et agile.