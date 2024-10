En regroupant PPDS, MMD et TP Vision, TPV Technology Ltd devient un fournisseur de solutions d’affichage de premier plan, fort de 40 ans d’expérience dans l’industrie mondiale de l’affichage, spécialisé dans la conception et la production de moniteurs et de téléviseurs LCD et de signalisation, ainsi que d’écrans LED. TPV est une filiale d’un groupe industriel qui exerce des activités dans le domaine des semi-conducteurs et des composants électroniques. TPV conçoit et produit des écrans vendus par une autre entreprise (Original Design Manufacturing (ODM)), mais distribue également des produits sous sa propre marque (Original Brand Manufacturing (OBM)). TPV est le plus grand fabricant d’écrans au monde et l’un des plus grands ODM de téléviseurs en termes d’unités expédiées. TPV est un partenaire de fabrication majeur de Philips, depuis de nombreuses années.