Espaces inspirants pour stimuler l’innovation, la collaboration et les affaires de nos partenaires, nos Studios PPDS abritent chacun nos tout derniers écrans et technologies Philips et présentent les concepts de solutions des partenaires. Basé à Amsterdam, Paris, Madrid, Milan, Munich, Stockholm et au Royaume-Uni, chacun d’entre eux est également unique en termes de style, de confort et de flexibilité. De plus, pour faciliter la présentation d’un écran professionnel Philips dans le monde entier, des PPDS Demo Points sont accessibles chez nos partenaires partout dans le monde.