Les studios PPDS sont votre source d'inspiration. D'innovation. Et de co-création. À Amsterdam, Paris, Stockholm. À Munich et Milan. Ainsi qu'à New Delhi, New York et au Royaume-Uni. Des espaces à travers le monde. Des espaces uniques, mais connectés, multidisciplinaires, remplis d'écrans professionnels Philips et de solutions éprouvées pour que nos partenaires et clients puissent découvrir, collaborer et développer leur activité.