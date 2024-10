Avec le nouveau Philips Signage 4650, amélioré et doté de nombreuses fonctionnalités, la durabilité et la polyvalence atteignent un niveau supérieur. Cet écran offre des performances d'image optimales dans presque tous les environnements intérieurs, ainsi qu'une conception modulaire, plus facile à mettre à jour et à réparer, qui prolonge la durée de vie du produit.

Construit pour durer et innovant, c'est le premier écran professionnel Philips à être doté de la conception modulaire à « double architecture » de l'entreprise. Des écrans plus faciles à réparer, à réutiliser et à recycler.