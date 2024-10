Open² : ouvert à plus avec PPDS

Chez PPDS, nous sommes toujours à votre écoute et nous avons ouvert de nouvelles portes pour vous permettre d'en savoir plus. Bien entendu, nos équipes de vente locales sont toujours prêtes à vous rencontrer, et nos directeurs internationaux des grands comptes sont là pour aider les clients présents dans plusieurs pays. Vous pouvez demander un rendez-vous en cliquant ici.

Vous pourrez nous rencontrer lors de divers événements locaux et internationaux, notamment ISE et InfoComm, EuroShop, Didacta et BETT, et bien d'autres encore. Et lors de nos événements annuels réservés aux partenaires et aux clients finaux, qui visent à échanger sur le savoir, les tendances et l'innovation, vous permettant ainsi de découvrir les technologies de demain, l'objectif ultime étant de répondre à vos besoins dans le cadre de nos développements futurs.