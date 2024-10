La Global Partner Alliance est un programme exclusif qui vise à réunir des partenaires commerciaux d’élite du monde entier au profit de notre communauté PPDS. Grâce à la GPA et à notre équipe International Customer Management, vous, ainsi que vos clients régionaux et mondiaux, bénéficiez d’un cadre qui assure la cohérence et la pertinence sur chaque marché où nous opérons, ainsi qu’une planification et un positionnement précis.

Que vous soyez intégrateur de systèmes, consultant ou toute autre entreprise, chez PPDS nous avons pour objectif de vous inspirer en vous proposant les meilleurs produits, services et solutions de connexion. Y compris des logiciels éprouvés et des recommandations de matériel complémentaire, pour soutenir votre entreprise en repoussant les limites de la technologie d’aujourd’hui et inspirer des solutions de pointe.