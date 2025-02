Équipe de diffusion : CANAL+ BUSINESS s'associe à PPDS pour offrir des milliers de films supplémentaires et de choix de divertissements en direct aux clients des hôtels avec les téléviseurs Philips MediaSuite.

PPDS, le fournisseur mondial exclusif des écrans professionnels Philips et des solutions complémentaires, est ravi d’annoncer un nouveau partenariat passionnant avec le géant français du streaming, CANAL+ BUSINESS.

Annoncée à EquipHotel 2024 à Paris en novembre, cette collaboration exclusive voit CANAL+ BUSINESS étendre sa portée dans l’industrie hôtelière pour la première fois, avec la gamme révolutionnaire de Google Cast™ et Netflix ready™ Philips MediaSuite TVs au cœur de sa stratégie mondiale.

Ajoutant des milliers de nouveaux services de divertissement en direct et à la demande – représentant des millions d'heures de visionnage – cet ensemble de forfaits tout compris est disponible dans les régions CANAL+ BUSINESS.

Un choix de cinq forfaits a été développé, permettant aux hôteliers d’offrir une expérience de divertissement différenciée avec CANAL+ ROOM STREAMING intégré directement sur les téléviseurs d’hôtel Philips MediaSuite. Les clients peuvent profiter de toute la richesse de l’offre CANAL+ en direct et à la demande. Cela inclut un large choix de films ultra-récents, de séries internationales et de créations originales, le tout en Version Française (VF), Version Originale (VO) ou Version Originale Sous-Titrée (VOST – avec sous-titres français). Le forfait comprend également des événements sportifs majeurs en direct avec cent pour cent des championnats européens de l’UEFA, et des chaînes TNT en direct et à la demande, ainsi qu’une sélection de chaînes étrangères.

Travaillant avec une ambition commune d’offrir un choix et des expériences de divertissement inégalés aux clients des hôtels – des petits B&B aux chaînes multinationales et aux complexes – PPDS et CANAL+ BUSINESS ont développé une application et une offre entièrement intégrées. Cela inclut l’achat ou la location compétitifs, ainsi que l’intégration de l’équipement, ainsi que le service après-vente***, exclusivement pour les hôtels.