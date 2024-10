Transformer l'espace professionnel de vos clients devient facile avec les écrans LED à vision directe Philips. Offrir des solutions combinant qualité réputée, efficacité énergétique prouvée et totale polyvalence n'est qu'un élément du succès. En effet, en collaborant avec PPDS, les intégrateurs de systèmes cumulent eux aussi les avantages.



Avec PPDS, vous bénéficiez d'une expertise mondiale à travers un service local, de la personnalisation d’avant-vente à l'étalonnage en interne, en passant par la réalisation et le service après-vente.



Et, en tant que division du plus grand fabricant d'écrans au monde, vous pouvez être assuré d'une exécution rapide et efficace, notre portefeuille étant entièrement conçu et fabriqué en interne.