Vous avez l'impression que votre bureau est à moitié vide?

Vous cherchez des solutions de distance sociale et de preuve d'hygiène pour des journées plus sûres au bureau?

Comment ramener vos employés au bureau en toute sécurité (depuis la Covid-19)?

Comment gérez-vous le nombre maximum de personnes au bureau / par département?

Nous avons conçu la solution idéale pour vous, comprenant tout le matériel et les logiciels dont vous avez besoin, de Philips et de nos partenaires privilégiés. Vous trouverez ci-dessous votre recommandation. Vous voulez plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours ravis de vous aider.