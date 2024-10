Pour les clients des hôtels, il est vraiment pratique de pouvoir accéder aux émissions, aux films et à la musique les plus récents et les plus intéressants dans leur chambre d'hôtel. Cela inclut une variété de services de streaming, tels que Disney+, Apple TV et HBO Max. Offrez-leur une expérience « comme à la maison » entièrement optimisée grâce à Philips MediaSuite.