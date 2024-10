Chi pensa che insegnare in una classe ibrida sia una cosa facile, si sbaglia di grosso. Con una combinazione di allievi in aula e altri che partecipano da remoto, per poter svolgere con successo una lezione in modalità ibrida, gli insegnanti devono bilanciare i metodi di insegnamento tradizionali con le tecnologie moderne e assicurarsi che i messaggi trasmessi siano efficaci, sia in presenza, che a distanza.