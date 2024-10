Prossima disponibilità!

PPDS Air Quality Sensor è un'app progettata per fornire una reportistica completa e per gestire in modo centralizzato e basato sul cloud, diversi dispositivi posizionati all'interno di uno o più edifici. I dati di tutti i sensori delle diverse location sono visualizzati in una panoramica centrale, con un archivio dei dati sempre accessibile e disponibile per attività di analisi.