L'hardware Intel fornisce una potente spina dorsale su cui è costruita la soluzione: i processori Intel® Core™ sono progettati per supportare applicazioni a basso consumo e ad alte prestazioni. Le VPU Intel® Movidius™ nello specifico accelerano la visione artificiale e i carichi di lavoro di inferenza IA. Il toolkit Intel® Distribution di OpenVINO™ è utilizzato per ottimizzare i modelli di intelligenza artificiale esistenti e per migliorare le prestazioni IA - ad esempio, il software di intelligenza artificiale Aquaji OpenVINO di Navori offre prestazioni di intelligenza artificiale ottimizzate. In sintesi, Intel consente l'accesso e la gestione della soluzione da remoto, basta che l'unità sia alimentata e connessa a Internet.