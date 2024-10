Offrire una tecnologia aperta è l'impegno di PPDS, secondo un approccio che punta alla costruzione su misura delle soluzioni di business nei settori di specifico interesse, dove i display professionali Philips sono solo il punto di inizio.

Android è il sistema operativo più utilizzato al mondo, con una piattaforma di sviluppo stabile e sicura. Il System on Chip creato per uso professionale e integrato nei nostri modelli digital signage e pro TV, è stato realizzato per rendere più facile e sicuro l'accesso a una tecnologia capace di offrire uno straordinario vantaggio competitivo.