PPDS drives new experiential energy into Orac... Where cutting-edge technology and exceptional entertainment converge: PPDS and Oracle Red Bull Racing team up together with Vogel’s and Ruitech Solutions to create one of the world’s most unique, deep... Per saperne di più

Case study Event LED largesse: Longest event space dvLED... Longest event space LED display brings immersive backdrop for Oracle Red Bull Racing’s MK-7 Per saperne di più

Editoriale Obiettivo-risparmio energetico per i retailer... La sostenibilità sta rapidamente diventando un elemento chiave per i consumatori: molti scelgono i brand, e i loro prodotti, in base alle credenziali ESG, anche prima che per il prezzo. Alcuni rivendi... Per saperne di più

Editoriale Maximising the potential for ROI from your di... I display digitali sono diventati oggi un fattore chiave per un coinvolgimento efficace dei clienti nei punti vendita, perché offrono modalità di comunicazione dinamiche e accattivanti. Tuttavia, la s... Per saperne di più

Press Releases PPDS brings most advanced control and managem... Where AV meets IoT: Ideal for corporate and educational environments, the award-winning Crestron XiO Cloud™ platform allows customers to deploy, monitor, and manage their Philips OPS displays from a c... Per saperne di più

Press Releases PPDS promuove Andrea Barbuti al ruolo di Glob... Andrea Barbuti - già Global Product Manager Total Solutions di PPDS – diventa il primo Global Product Management Lead per l'area EMEA, con il compito di sovrintendere e gestire con un approccio focali... Per saperne di più

Editoriale Philips MediaSuite: il TV professionale prefe... Cosa rende di qualità un Hotel TV? È una domanda a cui Jeroen Verhaeghe, artefice dello sviluppo di Philips MediaSuite, ha iniziato a rispondere nel 2018, seguendo i nuovi scenari dell’industria dell’... Per saperne di più

Editoriale 2024 e oltre: le opportunità di streaming in ... Lo streaming è il modo in cui la maggior parte di noi preferisce consumare l'intrattenimento televisivo oggi. Che si tratti di Netflix, Prime, Disney+ o altro, nel 2024 si prevedono circa 1,8 miliardi... Per saperne di più