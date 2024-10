Logitech ha sviluppato un portfolio di nuova generazione con applicazioni e soluzioni basate su PC in grado di favorire video-riunioni migliori in ambienti e sale di ogni forma e dimensione. Le soluzioni Logitech funzionano con i principali servizi di videoconferenza e sono certificate Teams e Zoom per rendere le videoconferenze semplici e immediate. La serie all-in-one Logitech® Rally e i sistemi camera per conferenze modulari sono facili da usare, installare e gestire.