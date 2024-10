I display professionali Philips powered by Android - veloci, versatili e di facile usabilità - sono ottimizzati per app Android native e per l'installazione di web app che grazie agli aggiornamenti automatici conservano piena compatibilità con ultime funzionalità e patch di sicurezza. In più, Philips C-Line della serie 8051C può essere combinato con un PC Windows, mediante OPS incluso, per una vera soluzione all-in-one.