Guidati dall'idea di partnership per fornire soluzioni vincenti ... questa l'essenza della collaborazione tra PPDS e Red Bull Racing che per il 2022 porterà in Formula 1 - a bordo pista e in area VIP Hospitality durante ogni weekend di gara - nuove soluzioni ledwall e una suite completa digital signage che si aggiungono ai monitor AOC integrati sui simulatori di gara allestiti presso campus tecnologico MK7 Red Bull Racing a Milton Keynes nel Regno Unito.