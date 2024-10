MediaSuite

Consenti la trasmissione wireless istantanea e sicura di film, presentazioni e altro, da qualsiasi dispositivo personale Apple, Windows o Android™ al schermo del TV con una risoluzione fino a 4K. Google Cast è affidabile e sicuro per un uso professionale, non richiede hardware aggiuntivo, e consente agli utenti di utilizzare il proprio dispositivo smart per lanciare in streaming contenuti da migliaia di app abilitate.