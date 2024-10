Crea un'aula coinvolgente per l'apprendimento. Il display per la didattica Philips E-Line supporta insegnanti, docenti e istruttori di tutte le discipline con una tecnologia intuitiva in grado di risvegliare la curiosità degli alunni e ispirare l'immaginazione.

Basato su una piattaforma Android SoC per un'esperienza utente davvero intuitiva e dotato di tecnologia multi-touch e modalità lavagna, questo innovativo display touchscreen è stato progettato insieme agli educatori, specificamente per il settore didattico.