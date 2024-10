Philips E-Line offre la condivisione dello schermo wireless per un massimo di 64 dispositivi, un browser Web Chromium integrato, una lavagna interattiva e l'accesso al software i3Learnhub. Offre inoltre opzioni per sistemi di videoconferenza di terze parti, un filtro per luce blu e altro ancora.

Dotata di tutte le funzioni e le applicazioni necessarie per offrire lezioni in aula efficaci, efficienti e coinvolgenti, la gamma E-Line è un'ottima soluzione per alunni e insegnanti anche in un ambiente ibrido, a distanza e flessibile.