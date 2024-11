Predisporre l'aula per la didattica ibrida

Come per qualsiasi installazione informatica o audiovisiva, le specifiche e le attrezzature necessarie sono dettate dalle dimensioni e dalla forma dell'aula, dal numero di allievi e dal budget disponibile. In sede di progettazione, è importante considerare questi elementi:

Videocamere: è necessario predisporre almeno una videocamera (webcam) nell'aula, per consentire agli allievi di vedere tutte le risorse utilizzate durante la lezione, non solo ciò che avviene sullo schermo o alla cattedra. Le videocamere devono essere posizionate strategicamente e riesaminate regolarmente per verificare che siano in grado di assicurare un coinvolgimento totale. Per garantire la massima efficacia, inoltre, la webcam utilizzata per inquadrare l'insegnante dovrebbe essere un dispositivo di alta qualità.

Spazio: potrebbe essere necessario cambiare la disposizione della classe per garantire che le persone in aula abbiano, sia possibilità di muoversi, che spazio individuale, e che chi partecipa a distanza si senta coinvolto anche quando l'attenzione è concentrata in un altro punto dell'aula.

Videoconferenze: lo strumento utilizzato per la comunicazione e la collaborazione avrà un ruolo importante nel determinare se gli alunni in remoto saranno in grado di tenere il passo con la classe in presenza. Determinerà inoltre il numero, la configurazione e la disposizione delle videocamere necessarie. La piattaforma utilizzata dipenderà dallo strumento con cui l'insegnante ha più dimestichezza, ma dovrà essere abbastanza solida da consentire anche a chi partecipa a distanza di collaborare con l'intera classe.

Audio: le persone in aula devono essere in grado di sentire quelle che accedono alla lezione da remoto, e viceversa. Un microfono di alta qualità e buoni altoparlanti fanno una grande differenza, consentendo di orientare il suono nel modo più efficace.

Software: per svolgere le lezioni con successo, è necessario disporre del giusto software di collaborazione. Questo potrà essere gratuito o basato su licenza. Alcuni display interattivi sono dotati di soluzioni software preinstallate e sceglierne uno che consenta di utilizzare il software più adatto al proprio ambiente didattico può essere decisivo.

Dispositivi connessi: tutti i dispositivi della classe ibrida, che si tratti di computer portatili o desktop, Chromebook, iPad o altro, devono essere connessi tra loro, se possibile in modalità wireless, con una tecnologia che assicuri a tutti un'esperienza ottimale. I dispositivi con videocamere, altoparlanti e microfoni integrati possono contribuire a ridurre al minimo l'investimento nelle periferiche.

Display interattivi: il display interattivo scelto per l'aula fisica aiuterà gli studenti a concentrarsi, interessarsi, fare brainstorming e mettere in comune le idee. Naturalmente è possibile condividere il display con gli alunni collegati da remoto tramite una videocamera e un'applicazione di videoconferenza, ma oggi esistono soluzioni che consentono ai dispositivi remoti di connettersi direttamente al grande schermo, con la possibilità di vedere in tempo reale ciò che viene mostrato. In alcuni casi, gli studenti possono anche annotare dal proprio dispositivo la presentazione che compare sul display in aula.