Collaborazione in aula

Con le limitazioni alla socializzazione imposte dalla pandemia, purtroppo, queste attività sono state spesso rinviate e annullate, soprattutto nei mesi invernali quando non è possibile riunirsi all'aperto.

Certo, anche se non in presenza, è possibile organizzare un'esperienza condivisa in tutta la scuola… con l'aiuto di un display digitale connesso e di un software di collaboration in ogni aula, nelle aree comuni e nelle sale per le riunioni.

Il display Philips T-Line è stato progettato per rispondere alle sfide dei moderni istituti didattici, e per connettere gli studenti, sia con le tecnologie necessarie a prepararsi al mondo delle imprese, che per favorire l'apprendimento ibrido e le esperienze didattiche dell'intera complesso.

Disponibile nei formati da 65", 75" e 86" - per adattarsi alle diverse dimensioni delle aule scolastiche e universitarie - Philips T-Line è dotato di un'ampia gamma di caratteristiche e funzionalità pronte all'uso (videoconferenza e modalità lavagna) che consentono agli alunni e agli insegnanti di una stessa classe di connettersi tra loro (a distanza, se necessario) o con gli altri attraverso una connessione online.

"Il display offre una vera interazione multi-touch, grazie alla tecnologia ad alta velocità e al rivestimento in vetro ottimizzato, che assicura un'esperienza di scrittura eccellente con più studenti in grado di interagire fisicamente con il display allo stesso tempo (20 punti di contatto), usando le mani o una penna passiva con punte intercambiabili.

Per garantire agli alunni una visione sempre ottimale dello schermo, T-Line consente a un massimo di 64 utenti di collegare simultaneamente il proprio dispositivo personale direttamente allo schermo, sia dall'aula, che da casa È inoltre possibile condividere sullo schermo principale, in qualsiasi momento, fino a quattro tra i dispositivi degli studenti. Un'opzione perfetta per la didattica mista e ibrida e per la condivisione in tutta la scuola!

Nelle aree destinate alle assemblee è possibile utilizzare e connettere anche i display Philips B-Line, certificati da Google e Crestron e dotati di Chromecast integrato per condividere in rete i contenuti da un dispositivo mobile, senza bisogno di hardware, e senza tempi di configurazione aggiuntivi.