22BDL7324L/00

Mélangez et associez toutes les dimensions de panneaux LED Philips L-Line 7000 pour former un mur d'image unique de n'importe quelle forme et dimension. Les broches d'alignement dynamiques et flexibles garantissent un ajustement parfait en toute circonstance, ce qui permet d'obtenir une surface d'affichage lisse et homogène. Pour plus de commodité et d'efficacité, chaque panneau LED comporte des ouvertures de chaque côté pour permettre une connexion câblée polyvalente entre les panneaux LED et toute connexion d'entrée externe.