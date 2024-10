27BDL6395L/00

L'assemblage de mini-LED 4-en-1 crée une résolution 4K de 165" (419 cm), un format 16:9 ou un affichage panoramique de 32:9. La série 6395 limite la consommation d'énergie et l'émission de chaleur, prend en charge la norme HDR10+ et les couleurs 12 bits, pour une expérience visuelle plus intense.