Enseignez de n'importe où. Apprenez de partout. PPDS offre une solution complète d'apprentissage à distance pour des cours à distance fiables en combinant les écrans et moniteurs Philips avec la plateforme i3LEARNHUB et la webcam Logitech. Cette combinaison unique permet aux enseignants et aux élèves de suivre des cours en direct et de collaborer où qu'ils soient.