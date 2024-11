Le modèle d'éducation hybride devient plus important que jamais pour atteindre tous les élèves, à la fois en classe et à la maison. i3LEARNHUB permet à tous les étudiants de participer activement en classe sans avoir à être physiquement présents. En combinant la fonctionnalité On Air avec une solution de tableau interactif et une caméra, l'enseignant peut communiquer avec tous les élèves et partager le tableau ou toute autre application avec toute la classe.