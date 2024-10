32BDL5150I/00

Solution idéale pour remplacer les affiches en couleur au format A2 et les affichages de points de vente, le Philips Tableaux 5150I est à la pointe des écrans ePaper. Affichez des images statiques ultra-nettes à 65 000 couleurs sans consommer d'énergie, et gérez et mettez à jour vos contenus en consommant très peu.