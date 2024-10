50BDL3117P/00

Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le robuste écran de signalisation numérique Philips P-Line résiste à l'épreuve du temps. Sa qualité d'image UHD claire et sa haute luminosité le rendent parfait pour les environnements exigeants tels que la vente de détail, le transport, l'alimentation et les boissons.